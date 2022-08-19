Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni yapmalıdır, bunu özellikle isteyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni yapmalıdır, bunu özellikle isteyeceğiz." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Zaporijya Rusya Güncel Haberler

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