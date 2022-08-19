Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni yapmalıdır, bunu özellikle isteyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Konuyu Sayın Putin'le görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya üzerine düşeni yapmalıdır, bunu özellikle isteyeceğiz."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel