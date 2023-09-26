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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor."

Kaynak: AA / Güncel

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