Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor.