Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemizin de çok önemli bir bölümünü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma, gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Kayabaşı'nda düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"nın mimarlarının, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarlarının gençler olacağını belirtti.

Gençlere ayrı bir önem verdiklerini, istikbali emanet ettikleri gençlerin üzerine titrediklerini aktaran Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemizin de çok önemli bir bölümünü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma, gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak." diye konuştu.

Hassasiyet taşıdıkları bir diğer hususu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü onarım ve yeniden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum. Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu kez, bu çok önemli, kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık Sosyal Konut Projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah, böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız. Bunun dışında da fahiş kira sorunuyla mücadelemiz sürecek."

"Her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi"ndeki yeni evlerin fiyatlarını aktardı.

Erdoğan, "500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Nasıl, iyi mi? Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız." diye konuştu.

Afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı milletin istifadesine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de, Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi"nin sadece evlerden oluşmadığını anlattı.

Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ettiklerini, şehirleri de mahalle konaklarıyla süsleyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu konaklarda eski mahalle kültürümüzü tüm zenginliğiyle yaşatacak, farklı ihtiyaçlara cevap veren yeni ve canlı yapılar kuracağız. İnşa edeceğimiz 500 mahalle konağımızda çocuklar için gündüz bakım evi, yaşlılarımız için etkinlik alanları, aile sağlığı merkezleri, camiler, kafeteryalar, el sanatları üretim merkezleri, taziye evleri, spor salonları ve misafirhaneler de yer alacak. Mahalle konaklarımız da şimdiden hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Programdan notlar

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu katılımcılara izletildi.

Programda, "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan 5 aileye evlerinin anahtarları teslim edildi.

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel'in dua ettiği program fotoğraf çekimiyle son buldu.

(Bitti)