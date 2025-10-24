Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçireceklerini belirterek, "500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Kayabaşı'nda düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programı'ndaki konuşmasında, muhalefet sadece laf ve polemik üretirken kendilerinin vatandaşların her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettiklerini söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle devletin imkanlarını millet için seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan, bugün de aynı kararlılıkla çalıştıklarını, eser ve hizmetlere her gün bir yenisini eklediklerini kaydetti.

Erdoğan, rehavete kapılmayıp, ivme kaybetmeyip, vitesi asla düşürmeden ve hız kesmeden yola tam gaz devam ettiklerini belirterek, milletin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Her ailenin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması ve barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılamasının kendileri için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hatırlayacaksınız Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir'de atmıştık. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattıklarını, şehirleri, meydanları, cadde ve sokakları iyileştirip güzelleştirdiklerini aktararak, "Buralar çamur, çukur, çöp, bu haldeydi, şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı? Küçükçekmece farklı mıydı? Avcılar farklı mıydı? Hepsi aynıydı. Hepsini de dönüştürdük. On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük." ifadelerini kullandı.

Kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları vatandaşlara sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur. Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik."

"Millete bedava ev sözü verenlerin sesi soluğu çıkmazken Malatya'da 304 bininci konutumuzu teslim ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli 5 milyon vatandaşı camileriyle parklarıyla yürüyüş yollarıyla modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına kavuşturduklarını belirtti.

Afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduklarına dikkati çeken Erdoğan, başta 6 Şubat'ta yaşamını yitirenler olmak üzere ebediyete uğurlananları geri getirmenin mümkün olmadığını, ama şehirleri yeniden dizayn etmenin, depreme dayanıklı evler inşa etmenin kendi ellerinde olduğunu dile getirdi.

"Unutmayalım ki tedbir bizden takdir Allah'tandır" diyen Erdoğan, hiçbir eksik nokta bırakmadan tedbir almakla mükellef olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için çok boyutlu bir çalışma yürüttüklerine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan ağır bir deprem faturasına rağmen ümidimizi asla kaybetmiyoruz. Dünyada hemen hiçbir ülkenin taşıyamayacağı ağır bir yükün altından biz alnımızın akıyla kalkıyoruz. Tamamlanan konut ve iş yerlerimizin teslimi hamdolsun başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi soluğu çıkmazken biz geçen ay Malatya'da 304 bininci konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz, sıkıntısız teslim edeceğiz."

Konut projesinin detayları

Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Erdoğan, millet için ortaya koydukları tüm bu çabaları yeni bir projeyle taçlandırdıklarını belirtti.

Erdoğan, yeni konut projesinin detaylarını da açıklayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık."

Bir şeyi de ayrıca ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak kendileri inşa ediyorsa, geleceği de bu ülkenin gençlerinin inşa edeceğini kaydetti.

(Sürecek)