Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin, " Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev sahibi Türkiye' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Kayabaşı'nda projeye ilişkin düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dört bir yanındaki vatandaşlara selamlarını gönderdi.

Sosyal medya platformlarından ve radyo kanallarından kendisini takip edenlere de en kalbi muhabbetlerini ileten Erdoğan, katılımcıların karşısına her zaman olduğu gibi yeni projeler ve yatırımlarla çıkmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade etti.

Erdoğan, heyecanıyla, ümidiyle ve enerjisiyle salonu dolduran katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek, salondaki dayanışma tablosuyla yine herkese çok güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.

Allah'tan birlik ile beraberliklerini ve muhabbetlerini daim eylemesini temenni eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdikleri "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımı için bir arada olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni umutlarla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.' diyorum. Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev sahibi Türkiye' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Başakşehir'in siyasi hayatında çok özel bir konumu olduğunu, İstanbul'da ilk toplu konut uygulamasını da yine burada başlattıklarını, temellerini burada attığını aktardı.

"Bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacak"

Bu uygulamanın başarılı olduğunu, şöhretinin kısa sürede İstanbul sınırlarını aşarak tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldiğini dile getiren Erdoğan, "İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakın, iş başına geldiğimizde dedik ki 'Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır.' Çok şükür, o günden bu yana 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük."

