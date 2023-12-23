Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Kanunu'yla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddiaların tamamen safsata olduğunu belirterek, "Tamamen bühtandan ibarettir. CHP ve aynı zihniyete sahip çevreler, her zaman olduğu gibi iş yapmanın değil yine takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuşmasında, TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

"Muhalefete ve medyadaki kalemşörlerine rağmen TOKİ'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için bugün hamdediyoruz." diyen Erdoğan, bundan sonra da TOKİ'nin lokomotifliğinde, Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kentsel dönüşüm ihtiyacının had safhada olduğu illerin başında İstanbul'un geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7,5 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Bunların 600 bini süratle dönüştürülmek zorunda. Şehrimizde 2012 yılından itibaren 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam etmektedir. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir."

Erdoğan, bu amaçla alanında uzman isimlerin görüşünü de alarak kapsamlı yol haritası hazırladıklarını belirterek, bu yol haritasının ana başlıklarından birini mevzuatta yapılması gereken düzenlemelerin teşkil ettiğini söyledi.

"Düzenlemenin yegane amacı keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu'yla, hızlı dönüşüm için gereken hukuki zemini oluşturduklarını dile getirerek, "Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Tamamen bühtandan ibarettir. CHP ve aynı zihniyete sahip çevreler, her zaman olduğu gibi iş yapmanın değil yine takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler çünkü kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

Düzenlemenin yegane amacının, keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak, bu meseleye süratle çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işe saldırmaktan başka hiçbir vasıfları olmayan bu çapsızların kentsel dönüşüm meselesini rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de İstanbul'la birlikte diğer şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayacağız."

"İlimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasının bir diğer başlığının da şehirdeki rezerv alanlar olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bugün ilk sözleşmelerini imzaladığımız 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız." dedi.

Bunlara ilaveten il genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceklerini anlatan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm seferberliğimiz sayesinde elbette vatandaşlarımızın da desteğiyle inşallah şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işaretleri, kalbinde tereddüt olan her bir kardeşimizi güvenli, modern, estetik ve yaşanabilir evlere mutlaka kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin "Ol imaret eylemez, sen viran olmayınca" mısrasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yani sen viran olmazsan, sen çabalamazsan, sen koşturmazsan ortaya ne imar çıkar ne imaret çıkar ne de eser çıkar. Asıl mesele dert sahibi olmak. Bir dava, ideal, ülkü peşinde koşmaktır. Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davası olmayanların çözüm peşinde, eser peşinde, hizmet ve yatırım peşinde koşması zaten beklenemez. Bizi parti, ittifak ve hükümet olarak rakiplerimizden ayıran temel vasfımız, ülkeye ve millete hizmet aşkıyla viran olmamızdır. Hangi görüşten, kökenden, gelir grubundan olursa olsun milletimizin derdi bizim derdimiz, bizim meselemizdir."

Sadece kendilerine oy verenlerin değil 85 milyonun tamamının sorumluluğunu yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin teveccühüyle geldiğimiz tüm makamları siyasi sıçrama tahtası olarak değil ülkemize hizmet etme vasıtası olarak gördük. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir safhasında şov peşinde koşmadık, millete karşı görevlerimizi en güzel şekilde ifa etmeye çalıştık. İnsanımızın da bizim bu gayretlerimizi görmüş olması, işte bizi 20 yıldır bu makamda tutmasını sağlamıştır. Benim milletim bizim çabalarımızı takdir etti, samimiyetimize inandı, bize ve hükümetimize güvendi, itimat etti. Bu güvenin bir neticesi olarak son 21 yılda girdiğimiz 17 seçimin hepsinde milletimiz bizden desteğini, duasını asla esirgemedi. Şimdi ne kaldı? Şurada 3,5 ay kaldı, 3,5 ay gece gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz?"

"31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız"

"Milletimizin tüm kesimleriyle aramızda kurulan bu gönül bağını siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz." diyen Erdoğan, ileriki dönemde karşılıklı güvene dayanan bu ilişkiyi daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Başkaları gibi meydanlarda bol keseden atıp tutup göreve gelince bunları unutanlardan, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız." dedi.

Yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki vizyon, ufuk, ideal ve inanç birlikteliğinin önemini herkesin çok iyi bildiğini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Vatandaşa hizmet etmek yerine farklı hayallere kapılan, fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi sürekli başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini çok kısa sürede nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde çok acı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, 'Engelleniyoruz' yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin, nasıl boşa harcandığının hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart, kritik bir eşik. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız."

"'Yeniden İstanbul' hedefiyle hep beraber yola revan olacağız"

Erdoğan, "İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u payidar etmekten başka bir hedefi olmayacak, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak, hasılı Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminiliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Beyoğlu burada, reisinin yanında" diye slogan atan katılımcılara, "Gençler, ben de buradayım." şeklinde cevap verdi.

"Yeniden İstanbul" hedefiyle hep beraber yola revan olacaklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseye hor, hoyrat davranmadan, kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan milletimizin tüm fertlerini birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşlik hukukunu yüceltmek için sabırla, tevazuyla ve kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programının hayırlı olmasını diledi.

Yıkım, temel atma ve sözleşme imza töreni yapılan 3 noktayla canlı bağlantı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kentsel dönüşüm programı kapsamında Pendik'te yıkım çalışmaları başlatılacak 261 konutluk sitenin bulunduğu nokta ile Bağcılar'daki Asburçaklar Sitesi'nin temel atma töreni ve Çamlıca Spor Okulu'ndaki Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na katılan 500 hak sahibiyle sözleşme imza törenine canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İlk olarak Pendik'e canlı bağlantı yapan Erdoğan'ın, "Oradaki 261 konutla ilgili yıkımı başlatıyoruz. Zumlayalım ve çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun." ifadelerinin ardından iş makinesiyle sitenin yıkımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bağcılar'da yapımına başlanacak Asburçaklar Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Törenin yapıldığı noktadaki yetkilileri takdim eden Erdoğan'ın "Butonlar önümüzde. Butonlara basmak suretiyle burada da yine 3 bin 37 konutun temel atma törenini yapıyoruz. ya Allah, Bismillah." demesinin ardından alandaki yetkililerin butona basmasıyla projenin temeli için ilk beton döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son canlı yayın noktası, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 100 binayı temsilen 500 hak sahibiyle sözleşme imza töreninin yapıldığı Üsküdar'daki Çamlıca Spor Okulu Salonu oldu. Erdoğan'ın "İmzalara geçebiliriz. Hayırlı olsun." sözlerinin ardından salondaki hak sahipleri sözleşme metinlerini imzaladı.

İmza töreninin ardından Erdoğan ile görüşme yapan, Pendik'te yıkımı gerçekleştirilen sitenin hak sahiplerinden Muharrrem Bey, "Sayın Cumhurbaşkan'ım, çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi günü bize yaşattığınız için Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah inşallah tamamına erdirir. Herkes hak ettiği yuvasına kavuşur. Kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunun üzerine "Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun." şeklinde karşılık verdi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Törende ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Tema" filmi izlettirildi.

(Bitti)