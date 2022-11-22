Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir."
Kaynak: AA / Güncel