Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Yusufeli Barajı Güncel Haberler

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