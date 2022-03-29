Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor" - Haberler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor"

AA - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke heyetini selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülecek müzakereler öncesi taraflara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke heyetini selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülecek müzakereler öncesi taraflara seslendi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel, Haberler

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