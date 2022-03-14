Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine...

AA - Sarp Özer - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"

AA / Sarp Özer - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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