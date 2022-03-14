Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yurtdışına giden doktorlar) Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum"
AA / Sarp Özer - Güncel