Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
