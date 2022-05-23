Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel