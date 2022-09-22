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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya insanlık dersi verdiğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya insanlık dersi verdiğimize inanıyorum"

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Güncel Haberler

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