Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya insanlık dersi verdiğimize inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'ın Ege'de geri ittiği düzensiz göçmenler) Bu yavruların cansız bedenlerinin fotoğrafını göstererek dünyaya insanlık dersi verdiğimize inanıyorum"
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel