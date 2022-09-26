Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel