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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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