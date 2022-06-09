Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz"

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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