Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın konuşması Yunanistan heyetinden görüntü NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın konuşması Yunanistan heyetinden görüntü NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir' - Haberler

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