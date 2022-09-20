Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir"
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın konuşması Yunanistan heyetinden görüntü NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın konuşması
Yunanistan heyetinden görüntü NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir."