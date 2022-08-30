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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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