Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse,... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır" Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) 'Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse,... - Haberler

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