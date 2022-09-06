Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan) "Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır"
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel