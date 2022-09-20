Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel