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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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