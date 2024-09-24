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Erdoğan ve Miçotakis BM Genel Kurulu'nda Görüştü

Erdoğan ve Miçotakis BM Genel Kurulu'nda Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli bölgesel, küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurgularken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgenin huzurunu tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Yunanistan Başbakanı  Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüştü. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bilgisi aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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