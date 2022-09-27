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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'a) Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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