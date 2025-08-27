Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'nı kabulünde yaptığı konuşmada, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova spor Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri, sezon boyunca takımlarına destek olan ve bunu yılmadan, usanmadan sürdüren taraftarları ve Yüksekovalıları da kutladığını ifade etti.

2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçen yıl birinci lige, bu yıl ise süper lige yükselen genç ve güzide kulübün yeni sezonda da başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

"Kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık"

Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık 16'ya takımımız kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda kültür, sanat ve sporda hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanlarımızı, kaynaklarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor.

Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız terörsüz Türkiye menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır."

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Liglerinde mücadele eden tüm kulüplere, sporculara da başarı dileklerini iletti.

Bakanlar Osman Aşkın Bak ve Yaşar Güler'in konuşmaları

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın bir aile olduğunu ve başarılarının ortada olduğunu söyledi.

Takımın, Yüksekovaya'ya renk kattığını dile getiren Bak, "Bizden statla ilgili talepleriniz olmuştu. Yaklaşık 180 milyon liraya ihalesini yapıp, yeni stada başlıyoruz. Ayrıca talepleri üzerine takımın kamp yapacağı tesisin projesini de tamamladık onu da yapacağız. Sporcularımızın ve Hakkari Yüksekova'nın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bak, konuşmasında Yüksekova'nın dinamik bir potansiyeli olduğuna işaret ederek, "Sporcular, diğer branşlarda da etkin şekilde çalışıyorlar. Hakkari'ye çok ciddi yatırımlar yaptık. Bölgedeki sporun gelişmesi için yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Liginde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi.

Güler, üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda tarihe geçen kadın futbol takımıyla gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yazılı iki ayrı forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.