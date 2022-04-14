Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.