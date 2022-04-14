Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret etti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da pastanede vatandaşlarla sohbet etti

AA / Güncel

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