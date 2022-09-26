Üniversite yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 TL oldu Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkarttıklarının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Toplantının satır başlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite yurtlarında kalan öğrencilere müjdeyi duyurdu. BESLENME YARDIMI 25 LİRADAN 60 LİRAYA YÜKSELTİLDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." sözleriyle müjdeli haberi açıkladı. Açıklamanın ardından KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük beslenme yardımı 25 TL'den 60 TL olarak belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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