Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'ndeki kirlilik balıkları etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğine dikkat çekerek, 'Yönettikleri şehirlerde çevre kirliliği almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde balıkların nefes alamadığını, insanların durumunun daha da kötü olduğunu' vurguladı. Bu açıklama, yerel yönetimlerin çevre konusundaki sorumluluklarını sorguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları"
Kaynak: AA / Güncel