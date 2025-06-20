Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dilekleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı diledi. Sınavın hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, gençlerden Allah zihin açıklığı istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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