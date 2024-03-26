Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın ikinci yarısında güzel haberler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız"
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