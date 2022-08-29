Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel