Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır" Güncel Haberler TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (11) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi baskılara boyun eğmiyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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