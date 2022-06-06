Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz." AA / Sefa Şahin - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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