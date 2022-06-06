Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını...

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz."

AA / Sefa Şahin - Güncel

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