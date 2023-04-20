Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet etti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel