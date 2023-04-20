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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerle görüşmesinde tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet etti.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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