Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını...
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz."
AA / Güncel