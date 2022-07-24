Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz." AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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