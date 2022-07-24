Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel