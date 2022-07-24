Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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