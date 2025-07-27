Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, orman yangınlarına ilişkin sürdürülen mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan paylaşımında, "Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. Yeşil Vatanımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatanımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.