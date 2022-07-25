Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobil TOGG) Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobil TOGG) Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli otomobil TOGG) Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." AA / Selma Kasap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan TOGG Güncel Haberler

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