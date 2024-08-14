Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilerlemesine engel olmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirtti. Yenilenerek, güçlenerek ve tazelenerek ilerleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, hiç kimsenin Türkiye'nin önüne ayak bağı olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz"