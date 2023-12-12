Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.