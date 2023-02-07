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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmenin yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmenin yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Refah Partisi Güncel Haberler

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