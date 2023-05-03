Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara sadece Kılıçdaroğlu değil, masadaki diğer ortaklar da itiraz etmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara sadece Kılıçdaroğlu değil, masadaki diğer ortaklar da itiraz etmiyor. Tablo gerçekten çok vahim." dedi.

Trabzon Meydan Park'ında düzenlenen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuşan Erdoğan, partililerden, seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmalarını, kullanacağı oy konusunda hala tereddüdü olanlara 14 Mayıs'ın önemini anlatmalarını ve kararsızlardan mutlaka destek sözü almalarını istedi.

Erdoğan, kazanılmadık gönül bırakılmaması gerektiğini, bu konuda gençlere güvendiğini belirterek "Eğer bunu yapmaz ve seçimde bir kazaya yol açarsak evlatlarımızın elleri bir ömür boyu yakamızda olur, onu da bilin." diye konuştu.

Giresun, Ordu ve Samsun'da yarın programlara katılacağını ve buradaki partililerden de aynı gayreti beklediğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimizden 14 Mayıs'ta desteği, birileri gibi öyle palavra atarak dilimize geleni söyleyerek istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim geçmişte yaptıklarımız yanında önümüzdeki dönemde her biri çalışılmış, her biri mutlaka hayata geçirilecek taahhütlerimiz bulunuyor. Adeta bir kitap hacminde olan seçim beyannamemizde hepsi mevcut."

"Fındık ve çay üreticisini tahrik etmeye çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin seçim beyannamesindeki vaatlerin yer aldığı videonun izletilmesinin ardından şunları söyledi:

"Biz işte buyuz, hayal ederiz, programlarız, planlarız, projeye dökeriz ve yaparız. İcraatlarımıza hayalleri bile yetişemeyenler de öyle saçmalayıp gezer. Fındığın nerede yetiştiğini bilmezler, fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Bunların söylediklerine inanıyor musunuz? Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir, çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Her yerde aynı taktiği uyguluyorlar ama yalancı çoban misali kimseyi inandıramıyorlar. Diğer hususlarda ise yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söyledikleri şeylerin bir kısmının zaten yapıldığının, bir kısmının da halen yapılmakta olduğunun farkında bile değiller. Elbette proje diye açıkladıkları ama aslında gerisinde çok sinsi niyetlerin bulunduğu bazı işleri ayrı tutuyorum."

"Masanın altında gizli bir ortağın olduğu anlaşıldı"

Erdoğan, ülkede siyasette her zaman ittifaklar olduğunu, koalisyonlar kurulduğunu ve dengelerin gözetildiğini ancak tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz, pervasız, karmakarışık bir muhalefet tablosuyla karşılaşılmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Güya siyasetin her renginden partileri bir araya getirerek bir masa kurdular. Masanın etrafındaki ortakların yanında bir de altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Koalisyondaki genel başkanlardan biri masadan kalkıp otururken çıkan arbedede, masanın altındaki ortak masanın üstüne çıktı. Derken bir de masanın kurulduğu kapının arkasında gizlenen ortaklar bulunduğu ortaya çıktı. Kandil'deki PKK elebaşıları bir yandan, FETÖ'nün yurt dışına kaçan elebaşları diğer yandan masaya ayar vermeye, istikamet göstermeye başladılar."

"Bizim üzerimizden doğrudan milletimize parmak sallıyor"

Terör örgütlerinin elebaşlarının her gün cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptığını ve kimseden ses çıkmadığını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara sadece Kılıçdaroğlu değil masadaki diğer ortaklar da itiraz etmiyor. Tablo gerçekten çok vahim. Bir yanda Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP var, diğer yanda Cumhuriyet'le hesaplaşmaya geldiklerini söyleyenler var. Bir yanda lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayan bir hanımefendi var, diğer yanda Türkiye'yi Suriyelileştirmekten söz eden bir başka kadın var. Bir yanda ağzından Milli Görüş'ü düşürmeyen biri var, diğer yanda insanımızın tüm değerlerini çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var, maalesef, başka sermayeleri de yok, onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi de aynı masanın etrafında buluşmuş, kin ve nefret tohumları saçarak bizim üzerimizden doğrudan milletimize parmak sallıyor. Her senaryo gibi bunun da zaafları, gerisindeki asıl silueti kendini belli etmeye başladı. Cumhuriyet'imizin ilk asrına damgasını vuran, ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına niye düşmanlık ettikleri anlaşıldı. Türkiye Yüzyılı hayalimize çelme takmak için niçin bu kadar canhıraş gayret gösterdikleri anlaşıldı. Meğer bunların aklında milletimizin Milli Mücadele'yi zafere ulaştırarak bir asır öncesinde Anadolu topraklarına gömdüğü mandacılık özlemi var.

Hatırlarsanız milletimiz vatanını kurtarmak, bayrağını ilelebet dalgalandırmak, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarını yurdunun üstünde hep inletmek için canını dişine takarak Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Kandil'de olanların dini, imanı, bayrağı, ezanı var mı? ya bu bay bay Kemal onlarla beraber değil mi? O masanın etrafındakiler onlarla beraber değil mi? Bunlara 14 Mayıs'ta öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkmamaları lazım."

"Ak Parti demokrasi ve kalkınma devrimiyle tüm dünyaya mesaj verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele'nin, sadece düşmanı denize dökmekten ibaret olmadığını belirterek "Onunla birlikte milletimizin istiklal ve istikbal aşkının manda heveslerine galebe çalmasının adıdır. Darbelerin, cuntaların, vesayetin, terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir yönetimin boyunduruğu altında tutma çabasını görüyoruz." dedi.

Ak Parti'nin, bu ülkede gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimiyle tüm dünyaya bir mesaj verdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu mesaj, Türkiye'nin ve Türk milletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğüne olan bağımlılığının haykırışıdır." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefetin, ülkenin iftihar vesilesi projelerine, Bayraktar ailesi ile İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'ya saldırdığını dile getirerek "Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bayraktar grubuna, Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık, açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar Bey zaten devletten bırakın kredi almayı, arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle. Yalan bunlarda ganimet ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizde yüzleştik." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantı ile Zigana Tüneli'nin açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan, "Trabzon ve Gümüşhane çok daha yakın oldu. Yol medeniyettir dedik ve bu medeniyet yürüyüşünde yeni bir adımı daha attık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Trabzon milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Şen ile bölge milletvekilleri katıldı.

(Bitti)