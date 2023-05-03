Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır." dedi.

Erdoğan, Meydan Parkı'nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'u, Trabzonluları gönülden, Allah için sevdiklerini, sevmeyenin aklından şüphe ettiklerini söyledi.

"Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına." diyen Erdoğan, her fırsatta Trabzon'a geldiklerini, kendilerini bu şehrin evladı olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek öyle lafla olmaz. Boş vaatlerle, yalanla, dolanla, devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlama taahhüdüyle sevmek asla olmaz." diye konuştu.

Sevmenin, hizmetle, enerjiden savunmaya, dış politikadan otomotiv sanayine kendi göbeğini kesmekle, milletin 100 yıllık hasretini dindirmekle, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle olacağını söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Erdoğan şunları kaydetti:

"Sevmek, bize bu toprakları vatan yapanların mirasına sahip çıkmakla, o mirası yaşatmakla, ihya etmekle olur. Trabzon, Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte burada, bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten, 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 'Manda ve himaye kabul edilemez.' düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta, yapılan işleri yarım bırakmadan daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? 14 Mayıs'ta bu kardeşinizle bir kez daha durmak yok, yola devam demeye söz mü Trabzon. On dört Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve avanesine bu yaylalarda yaylayamayacaklarını gösteriyor musun Trabzon?

Ağasıyla, paşasıyla, örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işaretiyle, bez parçalarıyla, sloganlarıyla devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon? İşte benim yol arkadaşlarım. Trabzon, her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu."

"Zigana Tüneli, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zigana Tüneli'nin de açılmasıyla şehri, yatırım tutarı 27 milyar lirayı bulan 111 esere kavuşturduklarını belirtti.

Zigana Tüneli'nin, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak inşa edildiğini anlatan Erdoğan şöyle devam etti:

"Trabzon ile Gümüşhane arasındaki bu tünelle Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan İran ve Ortadoğu'ya, yani tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Bu tünelin tasarımı, projesi, inşası, tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran bu tünel, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydalar yanında, Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün bu işlerin hepsini üst üste koyun, sonra da onla, yüzle çarpın, emin olun bir Zigana Tüneli etmez. Tünelimizle birlikte Maçka Karahava yolunu da açıyoruz. Yaklaşık 8 milyar 150 milyon liralık bir yatırım olan tünelimiz ile 6 miyar 150 milyon liralık bir yatırım olan Maçka Karahava yolumuzun bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacakları bir diğer önemli projemin şehrin bir uçtan bir uca çehresini değiştiren Kanuni Bulvarı'nın biten kısımları olduğunu ifade etti.

Söz konusu proje için uzun yıllardır çalıştıklarını, bu bulvarın aynı zamanda bir medeniyet projesi olduğunu belirten Erdoğan, "Kanuni Bulvarı'nın 11 milyarlık yatırımla biten 18 kilometrelik kısmının da şehrimiz hayırlı olmasını diliyorum. Projenin kalan kısımlarının da en kısa sürede tamamlayacağız. Yanbolu-Atayurt yolu da bugün açacağıma bir başka eserimizdir." dedi.

(Sürecek)