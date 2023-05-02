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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Aybüke Yalçın Güncel Haberler

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