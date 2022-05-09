Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel