Cumhurbaşkanı Erdoğan:  "Yeni İsimlerle Kadrolarımızı Yenileyeceğiz"

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kadrolarında değişim olacağı sinyalini verdi. Erdoğan, "Kongre sürecimizi yenilenmenin, büyük bir kucaklaşmaya dönüştürmenin arzusundayız. Yeni isimlerle kadrolarımızı yenileyeceğiz, güçleneceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz çıkar birliği değil kader birliği yapmış bir partiyiz"

"8.Büyük Olağan Kongremiz, milletimizin partimizden taleplerinin hayata geçirildiği ana zemin olacaktır. Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.Makamlar, rütbeler, koltuklar değişebilir ama AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava ilelebet payidar kalacaktır. Biz çıkar birliği değil kader birliği yapmış bir partiyiz.

"Muhalefet parti içi mücadele içinde"

Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça gerilimden beslenenler engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Muhalefet parti içi mücadele içinde. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden kavgaya tutuştular.

" İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek devlet biziz "

Dünyanın gözü önünde 50 bine yakın insan katledildi. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. Gazzeli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen ümmetin yüz akı olarak 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.Uluslararası platformda Filistin halkının sesi, savunucusu olan biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz.

"İsrail işgal için her gün yeni bir bahane üretmektedir"

Yemen, İran, Suriye sadece birer bahanedir. İşgal politikasını meşrulaştırmak için İsrail her gün yeni bir bahane üretmektedir. İçimizdeki bazı kalemşörler gerçekleri gizlemeye çalışsalar da Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikanın nereye varacağını bizler tahmin ediyoruz.Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz.Türkiye büyük bir ülkedir. İslam dünyası olarak İsrail'e yönelik tedbir almadığımız her gün kan deryası daha da büyüyecek."