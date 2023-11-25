Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler...
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürüteceğine inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürüteceğine inanıyoruz."
Kaynak: AA / Güncel