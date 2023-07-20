Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.