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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Ercan Havalimanı) Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKKC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz Güncel Haberler

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