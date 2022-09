Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle nefretle öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkı duyan gençlere emanet ediyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır." dedi.

Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programında yaptığı konuşmada, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaya başlandığını, bugün öğrencilerin okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır bulduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Siyer'i Nebi'nin de aralarında bulunduğu seçmeli derslerle öğrencilere ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanı verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Dahası hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı bugün, yüzde 90'lara ulaşmıştır." dedi.

Köy Yaşam Merkezi Projesi ile eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine, köy okullarını daha modern daha kaliteli anlayışla yeniden hayata kazandırdıklarını aktaran Erdoğan,"Ağustos ayından bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik. İnşallah bu rakamı çok kısa sürede 1500'e çıkarmış olacağız. Ortaöğretimde 10 bin okul projesi ile tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, fiziki altyapılarını, teknolojik altyapılarını, spor salonlarını, laboratuvarlarını elden geçiriyor, eksikliklerini gideriyoruz. Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

"İlim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz"

Tüm bu çabaların gayesinin, ülkeyi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gününü malayani işlerle geçiren, zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi, kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle nefretle öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkı duyan gençlere emanet ediyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın, maddi manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz.

Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe, yaptığımız diğer eserlerin ve hizmetin hiçbir anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize, gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı, sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil tam tersine nitelik ve niceliği ile geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz."

Öğretmenler ve velilerin destekleriyle TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, "Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine, kendi potansiyelini, becerilerini, yenilikçi yönünü keşfederek, bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası, bize önümüzdeki büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyon için altyapıyı veriyor. Yeter ki buna inanalım, bu doğrultuda çalışalım azim ve sabır gösterelim. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde gösterdiği başarılar, doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır. Daha hızlı ilerleyecektir. Daha büyük menzillere vasıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın"

Gençlerin ülkenin umudu ve yarını olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasında gençlere şöyle seslendi:

"Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin, geleceğe doğru adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tabi bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil, tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2 bin 200 yılı aşan dünyanın en köklü devleti geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın."

"Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken, sizi sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin"

Öğrencilere şanlı tarihleriyle, zaferleriyle, kültürleriyle gurur duymaları, bizi biz yapan değerlerle her zaman iftihar etmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmek, tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne, babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır.

Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken, sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit, en kıymetli sermayenizdir, onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini asla gözden ırak tutmayın."

"Tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz"

Kendisine her zaman örnek aldığı, gittiği her okulda öğrencilere, evde de torunlarına sık sık hatırlattığı "Oku, düşün, uygula, neticelendir." prensibini dile getiren Erdoğan, "Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz, şevkinizi kaybetmediğiniz, kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Her birinizin okumaya, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Bunun için eğitim, öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Eğitimli, donanımlı, inançlı, azimli, çalışkan gençlerden aldıkları güçle devleti üç kıta, yedi iklimde söz sahibi yapacak hamlelere giriştiklerini ifade eden Erdoğan, öğrencilerin heyecanı ve gayretinden aldıkları şevkle, Türkiye'yi bırakın dünyayı uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline gelecek atılımlarla yönettiklerini söyledi.

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardaki gençlerle aşamayacakları engel, üstesinden gelemeyecekleri mücadele olmadığına yürekten inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize ve öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi adeta bir elmas gibi sabırla, özenle işleyen eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Törenden notlar

Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ders zilini çaldı.

Tören sonunda Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ni gezerek, 10 /A sınıfını ve öğretmenler odasını ziyaret etti.

(Bitti)