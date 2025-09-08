Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Eğitim Öğretim Yılındaki Faaliyetlerin İki Ana Temasının 'Aile ve Yeşil Vatan' Olarak Belirledik"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılındaki faaliyetlerin iki ana temasının "Aile ve Yeşil Vatan" olarak belirlendiğini bildirerek, "'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca 'Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare' başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasının başında, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarına acil şifa dileyen Erdoğan, "Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

"Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını, 'Aile ve Yeşil Vatan' olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler, idareciler ve maarif teşkilatının her bir mensubu için hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin ders zili uyum eğitimleri için çalmış; minik yavrularımız, büyük bir heyecanla okullarına başlamıştı. Bugün de 81 ilimiz ve 922 ilçemizde, birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz. Buradaki öğrencilerimizden başlayarak, yaz tatillerini verimli şekilde geçirdiklerine inandığım tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarları olan tüm çocuklarımıza, Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum.

Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını, 'Aile ve Yeşil Vatan' olarak belirledik. 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca 'Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare' başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı, hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz, vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveri ile görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız her türlü takdire ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, girişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri, aziz milletimizin övünç madalyasıdır.

"Maarif vizyonumuz millet tasavvurumuzu, millet olma şuurumuzu yansıtır"

Maarif vizyonumuz millet tasavvurumuzu, millet olma şuurumuzu yansıtır. Geçmişi anlamak, bugünü okumak ve geleceği şekillendirmek istiyorsanız hepsinden öte güçlü bir millet olma amacını taşıyorsanız, maarif ufkunuzun geniş bir sahayı kapsaması gerekir. İstiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek, bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21'inci yüzyılın koşullarına uygun bir program uyguluyoruz. Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşen, çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri, öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor, okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendiriyoruz.

Hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insanadır. Şu rakamlar, bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır: Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. 2002'de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak, hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek. Laboratuvar sayımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak, 364'e çıkardık. 23 yıl önce yalnızca 2 bin 791 spor salonumuz vardı, bugün itibariyle 81 ilimizde tam 12 bin 214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar liraydı. 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe, tam 2 trilyon 186 milyar liradır.

"Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık"

821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak, eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık, eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık. Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle, yatırımlarımızla, reformlarımızla, hizmet ve eserlerimizle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği, düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, öğrenme biçimleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Yapay zekanın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın inanıyorum ki sizler de farkındasınız. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizde biz de bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor, hatta çoğu zaman liderlik ediyoruz. Fakat şu gerçeği de asla gözden kaçırmıyoruz: şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur. O yol da disiplinli bir şekilde çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir.

"Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir davranıştır"

Bir diğer husus merak ve iştiyaktır. Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomatifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler, mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur.

Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum; oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı, bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak, hep bu anlayışla hareket ettik ve sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç yavrularımın da bu prensiple hareket ederek ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolların taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz, hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime, birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz.

"Gazze'de okulları bombalarla yıkılmış kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın"

Ortaya koyacağınız başarılarla bizim, öğretmenlerimizin, ailelerinizin ve size güvenen milletimizin, kıvanç kaynağı olacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nı tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla sizin yanınızda olacağız. Sizin hayallerinizi, bu hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de büyük bir milletin evlatları olduğunuzun bilinciyle özgüvenli ve başı dik bir şekilde çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Şartlar ne olursa olsun kendiniz için, ülkeniz için insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin.

Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında, insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil; çok da ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin diyorum. Bu düşüncelerle 2025 2026 eğitim öğretim yılımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."