Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel