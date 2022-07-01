Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 olduğunu açıkladı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 olduğunu açıkladı. Erdoğan yeni asgari ücreti İstanbul'da açıkladı. Erdoğan, "Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret İstanbul Güncel Haberler

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