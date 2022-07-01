(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR CUMHURBAŞKANI Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayarak, "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. CUMHURBAŞKANI Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayarak, "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni asgari ücreti açıkladı. "ENFLASYON SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL TÜM DÜNYANIN EN ÖNCELİKLİ SORUNUDUR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının ardından Rusya, Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en son olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz. Yaklaşık dört yıldır uyguladığımız ekonomik programın da önceliğimiz hep insanlarımızın işlerinin başlarının huzurlarının umutlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye Ekonomi Programı ile yapıyoruz" dedi. "VATANDAŞLARIMIZIN GÜNLÜK HAYATLARINDA YAŞADIĞI SIKINTILARI ASLA GÖRMEZDEN GELMEDİK" Hamdolsun terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, iş birliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabi tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. En başta her alanda üretimi destekleyerek, çarkların durmasına, istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30,5 milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür" diye konuştu. "YÜKÜN TAMAMINI İŞVERENİN ÜSTÜNE YIKMADIK" Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek hem miktarını arttırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titriyor, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektir. Bu amaçla yılbaşında hem asgari ücretle hem memur maaşlarında, hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çabalarıyla emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışı gerçekleştirmiştik. Tabi asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Ancak geçtiğimiz aralık, ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." "YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA OLACAKTIR" Erdoğan, "Asgari ücretlilerimizin de kayıtlarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Evet asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitinin inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe geliştikçe hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm taraflarına bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni asgari ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemede gerçekleşecek artışların ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç Katıldı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.