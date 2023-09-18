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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."

Kaynak: AA / Güncel

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