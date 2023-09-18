Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."
Kaynak: AA / Güncel